Anindya Bakrie Lantik Almer Faiq Sebagai Ketum KADIN Jabar

Jumat, 28 November 2025 – 14:56 WIB
Anindya Bakrie Lantik Almer Faiq Sebagai Ketum KADIN Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menghadiri pelantikan Ketua Umum (Ketum) KADIN Jabar Almer Faiq Rusydi di Cirebon. Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Barat secara resmi melantik dan mengukuhkan dewan pengurus untuk periode bakti 2025 - 2030.

Almer Faiq Rusydi dilantik sebagai Ketua Umum KADIN Jabar di tengah kisruh yang masih berlangsung. 

Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie dalam sambutannya memberikan instruksi tegas kepada kepengurusan KADIN Jabar di bawah kepemimpinan baru, Almer Faiq Rusydi.

"KADIN Jawa Barat harus segera sinergi dan menjadi mitra strategis utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi yang solid antara dunia usaha dan pemerintah adalah kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah," kata Anindya dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun memberikan pesan kepada kepengurusan KADIN Jabar yang baru. 

Dedi menekankan pentingnya peran KADIN sebagai motor penggerak pembangunan. 

"Kami berharap KADIN Jawa Barat dapat menggenjot industrialisasi yang merata di seluruh pelosok Jawa Barat. Industrialisasi bukan hanya terpusat di kawasan tertentu, tetapi harus menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat di semua kabupaten/kota," ucap Dedi.

Sementara itu, Ketua Umum KADIN Jawa Barat yang baru dilantik, Almer Faiq Rusydi, menyampaikan komitmennya untuk segera menjalankan program kerja yang fokus pada peningkatan daya saing dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.

