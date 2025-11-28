Anindya Bakrie Lantik Almer Faiq Sebagai Ketum KADIN Jabar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Barat secara resmi melantik dan mengukuhkan dewan pengurus untuk periode bakti 2025 - 2030.

Almer Faiq Rusydi dilantik sebagai Ketua Umum KADIN Jabar di tengah kisruh yang masih berlangsung.

Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie dalam sambutannya memberikan instruksi tegas kepada kepengurusan KADIN Jabar di bawah kepemimpinan baru, Almer Faiq Rusydi.

Baca Juga: Polisi Menyelidiki Asal Usul Uang Palsu Pengunjung Pasar Ujungberung Bandung

"KADIN Jawa Barat harus segera sinergi dan menjadi mitra strategis utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi yang solid antara dunia usaha dan pemerintah adalah kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah," kata Anindya dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun memberikan pesan kepada kepengurusan KADIN Jabar yang baru.

Dedi menekankan pentingnya peran KADIN sebagai motor penggerak pembangunan.

"Kami berharap KADIN Jawa Barat dapat menggenjot industrialisasi yang merata di seluruh pelosok Jawa Barat. Industrialisasi bukan hanya terpusat di kawasan tertentu, tetapi harus menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat di semua kabupaten/kota," ucap Dedi.

Sementara itu, Ketua Umum KADIN Jawa Barat yang baru dilantik, Almer Faiq Rusydi, menyampaikan komitmennya untuk segera menjalankan program kerja yang fokus pada peningkatan daya saing dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.