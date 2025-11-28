JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Daftar Kecamatan di Kota Depok Dengan Jumlah Guru SD Terbanyak

Daftar Kecamatan di Kota Depok Dengan Jumlah Guru SD Terbanyak

Jumat, 28 November 2025 – 15:00 WIB
Daftar Kecamatan di Kota Depok Dengan Jumlah Guru SD Terbanyak - JPNN.com Jabar
Ilustrasi guru. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok merilis data jumlah guru Sekolah Dasar (SD) di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendisdasmen) untuk tahun 2024. 

Berdasarkan publikasi Kota Depok Dalam Angka 2025, tercatat sebanyak 8.122 guru SD tersebar di seluruh wilayah Kota Depok.

Kepala BPS Kota Depok, Agus Marzuki menjelaskan berdasarkan data tersebut, guru paling banyak berada di Kecamatan Pancoran Mas (Panmas) dengan 1.209 guru disusul Kecamatan Sukmajaya dengan 1.010 guru. 

Baca Juga:

"Untuk urutan ketiga ditempati Kecamatan Cimanggis dengan 954 guru, lalu Kecamatan Tapos berada di posisi keempat dengan 858 guru dan Kecamatan Cilodong di posisi kelima dengan 768 guru,” ucapnya.

Dirinya melanjutkan, Kecamatan Sawangan menempati urutan keenam dengan 693 guru, disusul Kecamatan Beji di posisi ketujuh dengan 630 guru.

Untuk posisi kedelapan, ada Kecamatan Cipayung dengan 612 guru, kemudian Kecamatan Bojongsari berada di urutan kesembilan dengan 543 guru. 

Baca Juga:

"Kecamatan Limo di urutan kesepuluh dengan 479 guru, dan Kecamatan Cinere menjadi wilayah dengan jumlah guru paling sedikit yaitu 366 guru,” tuturnya.

Dalam hal ini, Agus juga mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November.

BPS Kota Depok mencatat jumlah guru SD di Kota Depok mencapai 8.122 orang yang tersebar di 11 kecamatan, terbanyak di Kecamatan Pancoran Mas
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok guru sd bps kota depok jumlah guru sd pemkot depok Guru honorer hari guru nasional

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU