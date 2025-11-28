Daftar Kecamatan di Kota Depok Dengan Jumlah Guru SD Terbanyak

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok merilis data jumlah guru Sekolah Dasar (SD) di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendisdasmen) untuk tahun 2024.

Berdasarkan publikasi Kota Depok Dalam Angka 2025, tercatat sebanyak 8.122 guru SD tersebar di seluruh wilayah Kota Depok.

Kepala BPS Kota Depok, Agus Marzuki menjelaskan berdasarkan data tersebut, guru paling banyak berada di Kecamatan Pancoran Mas (Panmas) dengan 1.209 guru disusul Kecamatan Sukmajaya dengan 1.010 guru.

"Untuk urutan ketiga ditempati Kecamatan Cimanggis dengan 954 guru, lalu Kecamatan Tapos berada di posisi keempat dengan 858 guru dan Kecamatan Cilodong di posisi kelima dengan 768 guru,” ucapnya.

Dirinya melanjutkan, Kecamatan Sawangan menempati urutan keenam dengan 693 guru, disusul Kecamatan Beji di posisi ketujuh dengan 630 guru.

Untuk posisi kedelapan, ada Kecamatan Cipayung dengan 612 guru, kemudian Kecamatan Bojongsari berada di urutan kesembilan dengan 543 guru.

"Kecamatan Limo di urutan kesepuluh dengan 479 guru, dan Kecamatan Cinere menjadi wilayah dengan jumlah guru paling sedikit yaitu 366 guru,” tuturnya.

Dalam hal ini, Agus juga mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November.