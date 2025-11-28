Bekasi Tetap Jadi Primadona Investasi: Realisasi Capai Rp40 Triliun

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memastikan wilayahnya masih menjadi salah satu tujuan investasi paling diminati di Indonesia.

Keunggulan berupa kawasan industri terpadu yang saling terkoneksi di koridor timur Jakarta membuat daerah ini tetap menjadi magnet bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, Hasyim Adnan, menyatakan realisasi investasi hingga semester I tahun 2025 mencapai lebih dari Rp40 triliun.

Angka tersebut terdiri atas penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp24 triliun lebih dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) lebih dari Rp15 triliun.

“Capaian ini yang tertinggi di Jawa Barat. Dan kami pastikan akan terus meningkat hingga akhir tahun mendatang,” kata Hasyim di Cikarang, Kamis.

Dia juga menegaskan bahwa pihaknya belum menerima informasi terkait perusahaan yang akan merelokasi pabrik dari Kabupaten Bekasi. Selama ini, laporan yang masuk hanyalah realisasi kegiatan investasi.

Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah Setyowati, membenarkan bahwa jumlah perusahaan yang menghentikan operasional sepanjang tahun ini tidak sampai 10 unit usaha. Namun, ia menegaskan penyebabnya bukan karena kenaikan upah.

“Alasan penutupan murni karena faktor bisnis dan dampak ekonomi global. Isu upah tinggi membuat perusahaan hengkang itu tidak benar,” ujar Nur Hidayah.