Pabrik Alat Tulis Terpadu Deli Gabungkan Produksi, Pergudangan, dan Distribusi di Karawang

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Industri manufaktur alat tulis di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan pendidikan dan perkantoran. Data terbaru memperkirakan pasar stasioner Indonesia dapat tumbuh lebih cepat, yakni sekitar 5,2% pada periode 2025–2031.

Oleh karena itu, konsep pabrik terpadu menjadi relevan dalam mendukung percepatan layanan dan meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Pabrik alat tulis terpadu Deli yang dibangun di Kawasan Industri Artha, Karawang, menjadi salah satu contoh ekspansi strategis tersebut

Pabrik ini berdiri di atas lahan sekitar 8,2 hektar dengan luas bangunan total mencapai 12 hektar. Fasilitas ini dirancang bukan hanya sebagai pabrik biasa, tetapi sebagai basis manufaktur utama perusahaan untuk kawasan Asia Tenggara.

Baca Juga: Pengunjung Rutan Bandung Kedapatan Bawa Sabu dan Ekstasi di Kemaluan

Konsep yang dikedepankan adalah integrasi penuh antara tiga fungsi besar, yaitu produksi, pergudangan, dan distribusi. Integrasi ini memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi dalam pengelolaan stok, pengiriman barang, dan kecepatan distribusi ke berbagai negara.

Dengan total investasi mencapai Rp2,25 triliun, pabrik ini akan memproduksi berbagai jenis alat tulis dan perlengkapan kantor untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik Indonesia dan pasar ekspor.

Dalam sambutannya pada acara Groundbreaking Ceremony, Rabu (26/11/2025), Mr. Huang menyatakan bahwa Deli telah bertransformasi selama lebih dari empat puluh tahun dari produsen tradisional menjadi pemain global yang fokus pada teknologi dan kreativitas. Ia menilai Indonesia memiliki kelebihan strategis—dari pasar pendidikan raksasa hingga kualitas sumber daya manusia yang kuat.

“Inilah yang membuat Indonesia kami pilih sebagai pusat pertumbuhan berikutnya,” ucap Huang dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (27/11/2025).

Selain berfungsi sebagai pusat manufaktur, kompleks ini juga menjadi simbol komitmen jangka panjang perusahaan di Indonesia. Penggabungan ketiga fungsi utama dalam satu kawasan memungkinkan proses yang lebih sederhana, lebih cepat, dan sesuai dengan standar global.