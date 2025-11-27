Pemetik Teh Pangalengan Mengamuk, Alih Fungsi Lahan PTPN Picu Gejolak

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Rekaman video memperlihatkan sekelompok pemetik teh di Pangalengan, Kabupaten Bandung, mengamuk gegara alih fungsi lahan perkebunan di PTPN ke lahan sayuran viral di media sosial.

Mereka khawatir alih fungsi lahan tersebut menyebabkan para pekerja tidak bisa mendapatkan mata pencaharian.

Dalam rekaman video tersebut, salah seorang pemetik teh perempuan mengaku heran lahan perkebunan teh banyak yang ditebang. Ia pun khawatir tidak memiliki mata pencaharian dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Baca Juga: Pengunjung Rutan Bandung Kedapatan Bawa Sabu dan Ekstasi di Kemaluan

"Kumaha ieu teh hayo wae diragajian, ari ieu rek dahar timana atuh (bagaimana ini terus saja digergaji, kalau kami mau makan dari mana," ucap dia sambil menangis dikutip, Kamis (27/11/2025).

Sementara itu, Camat Pangalengan Vena Andriawan membenarkan adanya pengerusakan lahan oleh oknum yang ingin memperluas usaha pertaniannya. Kondisi tersebut menyebabkan lahan garapan pemetik teh semakin berkurang.

"Pemetik teh menuntut perkebunan (PTPN) memberikan proteksi supaya bisa bekerja dengan aman,” ucap Vena.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan kerusakan lahan di Pangalengan sudah berlangsung secara sistemik.

Ia mengaku memperoleh informasi bahwa terdapat orang yang memiliki uang menggerakan sejumlah orang untuk menebang kebun teh.