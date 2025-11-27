Pemkot Depok Terima 7.888 Berkas Arsip IMB dari Pemkab Bogor

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok secara resmi menerima 7.888 berkas arsip Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang berlangsung di Aula Edelweis, Gedung Balai Kota Depok.

Penyerahan arsip tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan turunan terkait penyelenggaraan penyusutan arsip dan mekanisme serah terima arsip pemerintahan.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah menuturkan, kegiatan ini merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dan peningkatan kualitas layanan publik.

"Tujuan kegiatan ini, tentu saja untuk menjamin layanan publik agar berjalan lebih efisien dan efektif, sekaligus memastikan informasi penting tetap tersimpan dan dapat dimanfaatkan di masa mendatang,” ucapnya.

Chandra menyebut, proses serah terima dilaksanakan melalui mekanisme Kerja Sama Antardaerah (K3B) dengan Surat Keputusan Wali Kota Depok.

Menurutnya, langkah ini selaras dengan visi pembangunan Kota Depok menuju pemerintahan modern yang transparan, terintegrasi, serta berbasis digital.

Sementara itu, Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi mengapresiasi sinergi yang terjalin antara kedua daerah, dalam hal pengelolaan arsip dan penyelarasan administrasi wilayah.

"Ini bukan hanya serah terima arsip, tetapi tindak lanjut atas amanat regulasi. Kami berharap kolaborasi ini terus terjalin tidak hanya dalam kearsipan, tetapi juga dalam pembangunan daerah,” jelasnya.