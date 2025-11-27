Diskanla Indramayu Optimistis Capai Target Produksi Perikanan 527 Ribu Ton di 2025

jabar.jpnn.com, INDRAMAYU - Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Indramayu menyatakan optimistis mampu mencapai target produksi perikanan sebesar 527 ribu ton hingga akhir tahun 2025.

Keyakinan tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas penangkapan ikan dan budidaya di wilayah tersebut.

Kepala Diskanla Indramayu, Edi Umaedi mengatakan bahwa target produksi tersebut terdiri atas perikanan tangkap sebesar 179 ribu ton dan perikanan budidaya yang ditetapkan mencapai 348 ribu ton.

Hingga triwulan ketiga tahun ini, realisasi produksi perikanan tangkap telah mencapai 136.121,16 ton. Sementara itu, produksi perikanan budidaya tercatat sebesar 287.548,79 ton.

“Dengan melihat potensi yang ada, kami optimistis dan mudah-mudahan di tahun ini target produksi bisa tercapai,” ujarnya.

Edi menjelaskan bahwa optimisme tersebut ditopang oleh ketersediaan armada penangkap ikan yang memadai serta luasnya lahan budidaya perikanan di Kabupaten Indramayu.

Saat ini, terdapat sekitar 6.074 kapal dengan berbagai ukuran yang beroperasi untuk mendukung aktivitas perikanan tangkap.

Selain perikanan tangkap, Indramayu juga mengandalkan perikanan budidaya yang mencakup dua kategori, yaitu perikanan air tawar dan air payau.