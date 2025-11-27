Komunitas dan Lembaga Sosial Berharap Perwal HIV dan AIDS Segera Disahkan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menjelang peringatan Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada 1 Desember mendatang, komunitas peduli HIV/AIDS di Kota Depok terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat upaya pencegahan, penjangkauan dan pendampingan bagi populasi terdampak.

Bersama Distrik Task Force (DTF) Depok, mereka bergerak konsisten membangun fondasi dalam deteksi dini dan meningkatkan temuan kasus HIV di Kota Depok.

Dirinya menuturkan, bahwa komunitas peduli HIV/AIDS sudah gencar melakukan berbagai kegiatan, mulai dari sosialisasi, pencegahan, dan pendampingan.

Koordinator DTF Kota Depok, Samsu Budiman mengatakan, bahwa komunitas dan lembaga yang terlibat terus berupaya menjadi garda terdepan dalam edukasi, penjangkauan populasi kunci, pendampingan Orang Dengan HIV AIDS (ODHA), mitigasi hingga penguatan data lapangan.

“Kerja komunitas dan lembaga selama bertahun-tahun untuk memastikan respon HIV berjalan efektif, partisipatif, berbasis bukti, dan inklusif di Kota Depok," ucapnya.

Dirinya menuturkan, DTF Depok bersama jejaring komunitas dan lembaga juga terus mendorong percepatan pengesahan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Penanggulangan HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS).

Menurutnya, regulasi tersebut dinilai sangat krusial sebagai landasan kebijakan untuk menjamin keberlanjutan layanan di tengah target nasional menuju Eliminasi AIDS 2030.

Perwali tersebut telah disusun sejak 2022 oleh Dinas Kesehatan, KPA, perangkat daerah terkait, komunitas, hingga akademisi.