Gegara Hal Ini Gedung MK Diserbu Puluhan Massa APMK

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Peduli Mahkamah Konstitusi (APMK) mendesak Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil langkah tegas terkait polemik pengangkatan Arsul Sani sebagai Hakim Konstitusi.

APMK menilai pengangkatan tersebut telah mencederai prinsip independensi yudikatif dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga tinggi negara.

Koordinator APMK, Rafi, menyatakan bahwa proses pemberhentian hakim konstitusi telah diatur dalam Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

“Kami meminta Ketua MK mencopot atau memberhentikan Arsul Sani dari jabatan Hakim Konstitusi. Kami mendesak Arsul Sani mengundurkan diri secara sukarela dari jabatannya,” ujar Rafi.

Ia menegaskan bahwa jika MK tidak memberikan respons dalam kurun waktu 1 x 24 jam, APMK akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung MK.

Menurut Rafi, langkah tersebut perlu ditempuh demi menjaga tegaknya konstitusi serta memulihkan marwah dan independensi MK.

“Jika dalam 1 x 24 jam tidak ada tindakan, kami akan melakukan unjuk rasa di depan Gedung MK. Langkah ini penting untuk memulihkan marwah dan independensi Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.

APMK menilai pengunduran diri secara terhormat merupakan pilihan terbaik agar tidak semakin merusak nilai-nilai independensi lembaga peradilan konstitusi tersebut.