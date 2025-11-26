4 Kendaraan Terlibat Tabrakan Beruntun di Tol Cipali

jabar.jpnn.com, SUBANG - Kecelakaan beruntun yang melibatkan empat kendaraan terjadi di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) KM 73+200 arah menuju Jakarta, Rabu (26/11) dini hari.

"Peristiwa kecelakaan beruntun itu terjadi pada Rabu dini hari, sekitar pukul 03.59 WIB," kata Ardam Rafif Trisilo, Corporate Communications & Sustainability Management Dept Head Astra Tol Cipali, dalam keterangannya di Subang.

Ia menyampaikan, empat kendaraan yang terlibat kecelakaan itu di antaranya sebuah truk muatan buah naga, truk kontainer, bus Agramas dan satu kendaraan tanpa diketahui jenis dan identitasnya.

Meski terdapat empat kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun di ruas Tol Cipali wilayah Purwakarta itu, katanya, tetapi tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Menurut dia, setelah laporan masuk melalui Sentra Komunikasi (Senkom), petugas Patroli dan Derek Astra Tol Cipali bersama jajaran PJR langsung dikerahkan menuju lokasi kejadian.

Tim pertama tiba di lokasi pada pukul 04.07 WIB dan langsung melakukan penanganan untuk memastikan keamanan jalur dan pengguna jalan lainnya.

Baca Juga: Pemkab Bekasi Desak Pemprov Jabar Lunasi Tunggakan Iuran JKN Rp84 Miliar

Hal itu dilakukan agar peristiwa itu tidak mengakibatkan kemacetan panjang di ruas jalan tol.

"Jadi setelah menerima laporan, petugas langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan," katanya.