Video Viral Siswa SD di Bandung Kecewa Diberikan Harapan Palsu oleh Wali Kota Farhan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebuah video viral di Instagram memperlihatkan puluhan siswa sekolah dasar (SD) duduk di pinggir jalan. Dalam narasi di video, para anak itu sedang menunggu kedatangan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

Sayangnya sosok yang ditunggu itu tak kunjung datang padahal para siswa itu sudah menunggu dari pagi sampai siang hari. Belakangan, diketahui jika siswa itu menunggu di kawasan SDN 117 Batununggal.

Dalam video tampak para siswa itu duduk di pinggir jalan di bawah sinar matahari.



Salah satu pedagang di SDN 117 Batununggal, Rika, membenarkan mengenai video tersebut yang terjadi pada Selasa (25/11/2025).

Dia menuturkan, kejadian tersebut berawal dari informasi mengenai adanya kedatangan Farhan ke kawasan Buruan Sae yang tidak jauh dari sekolah.

Setelah ada info tersebut para siswa yang selesai melaksanakan upacara kemudian diminta untuk keluar dan menyambut kedatangan Farhan.

"Dari pagi-pagi. Kan harusnya ma upacara aja mereka, tapi karena ada Pak Wali jadi jangan dulu pulang. Itu juga sudah ada yang pulang sebagian," kata Rika, Rabu (26/11/2025).

Salah satu guru yang enggan disebutkan namanya, menyebut bahwa permintaan siswa menyambut ini datang dari kepala sekolah yang kabarnya sudah diminta oleh perwakilan kelurahan. Bahkan narasi awal infonya akan ada juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang datang ke kawasan tersebut.

"Yang jadi kecewa anak-anak itu kan mereka sudah nunggu, MBG-nya kan dibarengin hari Senin, jadi anak-anak juga ga bawa bekel," kata guru tersebut.