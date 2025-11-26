Bupati Purwakarta Lantik 4.408 PPPK Paruh Waktu, Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, melantik 4.408 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dalam upacara yang digelar di Stadion Purnawarman, Purwakarta, Selasa (25/11/2025).

Pelantikan ini bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional dan menjadi langkah strategis dalam penguatan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Para PPPK paruh waktu tersebut akan ditempatkan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menjadi bagian penting dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah.

Skema PPPK paruh waktu dirancang sebagai solusi inovatif untuk menggantikan tenaga honorer yang selama ini berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui kebijakan ini, individu yang telah lama mengabdi mendapatkan kepastian status sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Dalam sambutannya, Bupati Saepul Bahri Binzein menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pegawai yang baru dilantik.

“Mereka sudah lama mengabdi di Kabupaten Purwakarta ini, hanya status saja yang berubah. Artinya, yang tadinya sudah setia, lebih menunjukkan kesetiaannya; yang tadinya sudah punya integritas, lebih berintegritas lagi,” ujarnya.

Bupati menegaskan bahwa kontribusi para PPPK sangat berarti bagi pembangunan daerah. Dengan status baru yang lebih jelas, ia berharap seluruh pegawai semakin termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik.