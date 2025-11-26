KRL Commuter Line Menuju Karawang Ditargetkan Beroperasi Lebih Cepat

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang terus mendorong percepatan pengoperasian Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line hingga ke wilayah Karawang sebagai upaya meningkatkan konektivitas dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh menyampaikan bahwa pihaknya intens berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperpanjang layanan KRL yang saat ini berakhir di Stasiun Cikarang.

“Kami terus berkoordinasi dengan PT KAI dan Pemprov Jabar untuk percepatan pengoperasian KRL dari awalnya sampai Cikarang diperpanjang hingga Karawang,” ujar Aep.

Ia menilai kehadiran KRL di Karawang akan memberikan dampak signifikan terhadap mobilitas masyarakat, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di koridor Karawang–Bekasi–Jakarta yang mengalami peningkatan volume kendaraan setiap tahun.

“Dengan hadirnya KRL sampai Karawang, masyarakat akan memiliki pilihan transportasi yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih nyaman,” katanya.

Selain meningkatkan efisiensi perjalanan, Aep menegaskan bahwa perpanjangan jalur KRL akan mendukung pertumbuhan kawasan industri dan perumahan yang berkembang pesat di Karawang.

“Jadi bukan hanya persoalan mobilitas, tetapi juga masa depan ekonomi daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tengah memperkuat konektivitas antardaerah demi kelancaran mobilitas masyarakat, wisatawan, dan distribusi barang.