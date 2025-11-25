JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Ketua IKPI Depok: AI Bukan Pengganti Konsultan Pajak

Ketua IKPI Depok: AI Bukan Pengganti Konsultan Pajak

Selasa, 25 November 2025 – 17:55 WIB
Ketua IKPI Depok: AI Bukan Pengganti Konsultan Pajak - JPNN.com Jabar
Paparan terkait pengenalan Hallo Tax. Foto : Source for jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Depok, Hendra Damanik memastikan perkembangan teknologi kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI), akan memberikan kemudahan layanan perpajakan, baik bagi konsultan maupun wajib pajak.

Hal tersebut, disampaikan Hendra di hadapan puluhan peserta seminar Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) and Outing IKPI Cabang Depok yang digelar di Citra Cikopo, Bogor selama tiga hari.

Dia menuturkan, kegiatan seminar tersebut merupakan agenda tahunan IKPI Cabang Depok.

Baca Juga:

Tidak hanya sebagai ruang peningkatan kompetensi, tetapi dirancang untuk memperluas wawasan, bertukar pikiran, mempererat silaturahmi, hingga menjadi wadah relaksasi bagi para peserta.

“Pada hari pertama, kami mengadakan rapat anggota untuk mendengarkan masukan dan kritik sebagai evaluasi dan rencana satu tahun ke depan,” ucap Hendra dikutip Selasa (25/11/2025).

Kemudian, di hari kedua dilanjutkan dengan PPL yang mengangkat tema besar digitalisasi administrasi perpajakan.

Baca Juga:

Materi utama, dibawakan oleh Agustina Mappadang bertajuk ‘Transformasi Layanan SPT Tahunan melalui Coretax: Strategi Menuju Pelaporan yang Lebih Akurat dan Terintegrasi.’

Hendra menyebut, tema tersebut sangat relevan karena Coretax kini menjadi fondasi baru administrasi DJP.

Ketua IKPI Depok, Hendra Damanik sebut bahwa Artificial Intelligence (AI) bukan pengganti konsultan pajak, tetapi tools untuk memperkuat keahlian para konsultan
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   artificial intelligence IKPI ikatan konsultan pajak indonesia IKPI Depok hallo tax

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU