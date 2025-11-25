Ketua IKPI Depok: AI Bukan Pengganti Konsultan Pajak
jabar.jpnn.com, DEPOK - Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Depok, Hendra Damanik memastikan perkembangan teknologi kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI), akan memberikan kemudahan layanan perpajakan, baik bagi konsultan maupun wajib pajak.
Hal tersebut, disampaikan Hendra di hadapan puluhan peserta seminar Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) and Outing IKPI Cabang Depok yang digelar di Citra Cikopo, Bogor selama tiga hari.
Dia menuturkan, kegiatan seminar tersebut merupakan agenda tahunan IKPI Cabang Depok.
Tidak hanya sebagai ruang peningkatan kompetensi, tetapi dirancang untuk memperluas wawasan, bertukar pikiran, mempererat silaturahmi, hingga menjadi wadah relaksasi bagi para peserta.
“Pada hari pertama, kami mengadakan rapat anggota untuk mendengarkan masukan dan kritik sebagai evaluasi dan rencana satu tahun ke depan,” ucap Hendra dikutip Selasa (25/11/2025).
Kemudian, di hari kedua dilanjutkan dengan PPL yang mengangkat tema besar digitalisasi administrasi perpajakan.
Materi utama, dibawakan oleh Agustina Mappadang bertajuk ‘Transformasi Layanan SPT Tahunan melalui Coretax: Strategi Menuju Pelaporan yang Lebih Akurat dan Terintegrasi.’
Hendra menyebut, tema tersebut sangat relevan karena Coretax kini menjadi fondasi baru administrasi DJP.
Ketua IKPI Depok, Hendra Damanik sebut bahwa Artificial Intelligence (AI) bukan pengganti konsultan pajak, tetapi tools untuk memperkuat keahlian para konsultan
