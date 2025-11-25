Ketua IKPI Depok: AI Bukan Pengganti Konsultan Pajak

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Depok, Hendra Damanik memastikan perkembangan teknologi kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI), akan memberikan kemudahan layanan perpajakan, baik bagi konsultan maupun wajib pajak.

Hal tersebut, disampaikan Hendra di hadapan puluhan peserta seminar Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) and Outing IKPI Cabang Depok yang digelar di Citra Cikopo, Bogor selama tiga hari.

Dia menuturkan, kegiatan seminar tersebut merupakan agenda tahunan IKPI Cabang Depok.

Baca Juga: Walkot Depok Supian Suri Wajibkan Seluruh Kelurahan Ikut Lomba Siskamling

Tidak hanya sebagai ruang peningkatan kompetensi, tetapi dirancang untuk memperluas wawasan, bertukar pikiran, mempererat silaturahmi, hingga menjadi wadah relaksasi bagi para peserta.

“Pada hari pertama, kami mengadakan rapat anggota untuk mendengarkan masukan dan kritik sebagai evaluasi dan rencana satu tahun ke depan,” ucap Hendra dikutip Selasa (25/11/2025).

Kemudian, di hari kedua dilanjutkan dengan PPL yang mengangkat tema besar digitalisasi administrasi perpajakan.

Baca Juga: Pemkot Depok Gandeng Kementerian Lingkungan Hidup Bersihkan Situ Gadog

Materi utama, dibawakan oleh Agustina Mappadang bertajuk ‘Transformasi Layanan SPT Tahunan melalui Coretax: Strategi Menuju Pelaporan yang Lebih Akurat dan Terintegrasi.’

Hendra menyebut, tema tersebut sangat relevan karena Coretax kini menjadi fondasi baru administrasi DJP.