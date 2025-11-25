HGN 2025, Supian Suri Ingatkan Guru Soal Tertib Administrasi Penerima Bantuan Pemerintah

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok Supian Suri berkomitmen untuk mendukung penuh terhadap kegiatan, kebijakan, dan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan guru, khususnya di wilayahnya.

Hal itu disampaikan Supian saat menjadi inspektur upacara pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-80 dan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2025 di Depok Open Space (DOS), Selasa (25/11/2025).

Dalam paparannya, Supian Suri menyebut guru sebagai fondasi utama dalam kemajuan bangsa.

Terutama dalam memperkuat pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berkeadilan.

“Guru hebat Indonesia kuat tidak akan terwujud tanpa sosok guru. Guru fondasi kemajuan bangsa,” ucap Supian.

Lebih lanjut, Supian menyoroti soal ketertiban administrasi para guru untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

“Selain itu, kami juga fokus pada penguatan infrastruktur sekolah, baik swasta maupun negeri. Kami tidak akan mendapat dukungan pemerintah pusat jika data yang dimasukkan tidak sesuai kondisi di lapangan. Untuk itu, kami imbau guru agar menginput data sebenar-benarnya,” jelasnya.

Supian juga meminta guru beradaptasi dengan perkembangan teknologi, mengingat mekanisme pengajaran saat ini sangat mengandalkan pemanfaatan digital.