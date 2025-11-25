Walkot Depok Supian Suri Wajibkan Seluruh Kelurahan Ikut Lomba Siskamling
jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok Supian Suri mengingatkan seluruh kelurahan agar mendaftarkan diri untuk mengikuti Lomba Pos Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) antar kelurahan yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
Diketahui, penilaian lomba tersebut akan dilakukan mulai 25 November hingga 16 Desember 2025, dan pemenang akan diumumkan pada 19 Desember 2025 mendatang.
Supian Suri menyoroti, masih rendahnya partisipasi sejumlah wilayah.
“Saya minta perhatian serius. Ini hal sederhana, tetapi penting sebagai bagian dari menjaga keamanan lingkungan,” ucap Supian dikutip Selasa (25/11/2025).
Dia meminta, para lurah dan camat untuk lebih proaktif dalam memastikan kelurahan di wilayahnya ikut berpartisipasi, serta tidak menganggap remeh hal-hal administratif yang dapat berdampak pada kelancaran pelaksanaan program.
Menurutnya, kegiatan ini dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.
“Program ini sejalan dengan upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat, terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan,” tandasnya. (mcr19/jpnn)
Wali Kota Depok, Supian Suri meminta seluruh keluarahan untuk ikut berpartisipasi dalam lomba siskamling, demi menjaga keamanan lingkungan
Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Lutviatul Fauziah
