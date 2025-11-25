JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Ahli ITB Sampaikan Faktor Pemicu Erupsi Semeru

Ahli ITB Sampaikan Faktor Pemicu Erupsi Semeru

Selasa, 25 November 2025 – 16:45 WIB
Ahli ITB Sampaikan Faktor Pemicu Erupsi Semeru - JPNN.com Jabar
CCTV erupsi Gunung Semeru. Foto: doc. Badan Geologi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dosen Kelompok Keahlian Petrologi, Volkanologi, dan Geokimia, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB, Mirzam Abdurrachman memberikan penjelasan mengenai penyebab peningkatan aktivitas Semeru serta potensi bahaya yang perlu diwaspadai masyarakat.

Mirzam mengatakan, musim hujan berperan penting dalam meningkatkan potensi erupsi di Semeru.

Kehadiran air hujan dapat memicu letusan freatik, terutama saat air meresap ke area yang sangat panas di puncak hujan.

Baca Juga:

"Air yang masuk itu akan terpanaskan, berubah menjadi uap, menambah tekanan, dan kemudian letusan terjadi," kata Mirzam, dalam keterangannya, Selasa (25/22/2025).

Selain itu, hujan juga dapat mencuci lapisan abu vulkanik di bagian puncak yang selama ini berfungsi sebagai penutup tekanan dari bawah. Hal ini membuat penahan tekanan melemah.

Mirzam menjelaskan fenomena tersebut dengan ilustrasi sederhana.

Baca Juga:

“Seperti botol minuman bersoda yang sudah diguncang-guncangkan kemudian tutupnya dibuka, maka akan menyembur keluar," ujarnya.

Ia menyatakan bahwa kedua fenomena ini lebih sulit diantisipasi, daripada kejadian umum letusan gunung api yang berkaitan dengan siklus pengisian dapur magma.

Aktivitas Semeru meningkat saat musim hujan. Ahli ITB jelaskan pemicu erupsi freatik, ancaman lahr, hingga alasan status dinaikkan PVMBG.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gunung semeru pvmbg musim hujan erupsi semeru aktivitas vulkanik semeru letusan freatik lahar semeru mirzam abdurrachman status semeru siaga

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU