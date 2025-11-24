4.500 SMA/SMK di Jabar Kebagian Smart Board Program Presiden Prabowo

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, mencatat ada sebanyak 4.500 sekolah tingkat SMA dan SMK yang akan mendapatkan bantuan program Smart Board - Interactive Flat Panel (IFP).

Diketahui, program gagasan Presiden Prabowo Subianto ini resmi diluncurkan pada Senin (17/11/2025).

"Kalau data yang kami terima ada sekitar 4.500-an ya. Smart Board yang diterima oleh sekolah-sekolah Jawa Barat, dan ya kami tentu berbahagia karena di tengah keterbatasan anggaran kami dapat bantuan," kata Kepala Disdik Jabar Purwato di Bandung, Senin (24/11/2025).

Purwanto menjelaskan, bantuan ini nantinya dialokasikan langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ke sekolah-sekolah, sebagai penanggung jawab program tersebut.

"Langsung ke sekolah, diterima oleh sekolah, dan dimanfaatkan oleh sekolah dalam upaya digitalisasi pembelajaran. Tentu ini akan memperkaya model pembelajaran di sekolah-sekolah gitu," jelasnya.

Metode pembelajaran yang dilakukan, kata Purwanto, bukan hanya mengandalkan IFP, tetapi program ini dirasakannya bisa mempermudah proses belajar murid dari sebelumnya yang hanya menggunakan papan tulis biasa.

"Walaupun memang pembelajaran itu bukan satu-satunya lewat smart board itu ya. Kami tentu yang bisa lewat smart board ya smart board bisa memanfaatkan itu kalau keterbatasan sumber-sumber belajar," tutur dia.

Meski begitu, Purwanto meminta agar para guru tidak melupakan aspek pembelajaran lainnya, dan tetap memantau para murid dalam proses belajar mengajar.