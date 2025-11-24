Perayaan Ulang Tahun Pertama, Oxi Luncurkan Tiga Produk Inovasi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Meski hujan mengguyur Bandung di sore hari, tidak mengurangi semangat para balader oxi (member oxi) tetap hadir diacara yang mereka tunggu-tunggu yaitu perayaan syukuran ulang tahun oxi yang pertama.

Chapter Makasar dan Jawa Timur telah hadir 2 hari sebelum acara, sedangkan chapter Jabodetabek, Cianjur hadir beberapa jam sebelum acara dimulai dan chapter Kendari mengikuti acara secara live streaming (iG, youtube dan tiktok).

Perayaan ulang tahun kali ini memiliki tagline “Oxination-One For All, its all about us“.

Oxi memiliki chapter chapter di kota lain, dan ingin mendjadikan oxi tersebar di seluruh Indonesia.

One for All adalah kepengurusan oxi yang memfasilitasi kegiatan touring, kopdar.

Its all about us adalah oxi yang fokus membangun, mengembangkan diri, berkarya mandiri, focus pada potensi yang ada di internal dengan berinovasi dan berkarya.

Selain perayaan syukuran ulang tahun oxi yang pertama, pengurus telah mempersiapkan kejutan lainnya yaitu 3 peluncuran produk oxi.

Pertama, oxi meluncurkan BAYMAX, sebuah mobil Van yang didesign khusus untuk memfasilitasi pengurus dan member yang ingin berjualan produk baik pakaian, aksesoris, peralatan bahkan kopi sekalipun.