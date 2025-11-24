Melepas 30 Pemuda Kuliah dan Magang ke Luar Negeri, Supian Suri: Kalian Bawa Nama Indonesia

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) melalui tim Depok Maju Go Global melepas 30 siswa, dan mahasiswa terpilih untuk mengikuti program pendidikan dan magang ke luar negeri.

Pelepasan tersebut, secara simbolis dilakukan oleh Wali Kota Depok Supian Suri, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Mangnguluang Mansur, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana.

Tim ini mendukung Misi 1 dan Misi 2 Kota Depok, khususnya pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengurangan angka pengangguran.

Adapun perwakilan peserta antara lain, Alif dari SMK Ekonomika melanjutkan kuliah D3 di Tiongkok, Zahra berasal dari SMK Ekonomika melanjutkan kuliah S1 di Australia.

Kemudian, Anissa dari Akademi Pariwisata (Akpar) Nusantara Jaya untuk program magang di Taiwan, dan Rayhan asal Akpar Nusantara Jaya melakukan program magang di Taiwan.

Supian Suri mengatakan, keberangkatan peserta menjadi awal dari prestasi yang lebih besar, sekaligus harapan bagi generasi muda Depok.

"Kalian membawa nama baik Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia. Tidak semua orang mendapat kesempatan seperti ini. Gunakan sebaik-baiknya,” ucap Supian dikutip Senin (24/11/2025).

Dia menuturkan, program ini lahir dari kolaborasi, tanpa bertumpu sepenuhnya pada APBD, dengan dukungan mitra.