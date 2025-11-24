Pemkot Depok Gandeng Kementerian Lingkungan Hidup Bersihkan Situ Gadog
jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggelar aksi bebersih Situ Gadog bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Camat, Lurah, serta masyarakat sekitar.
Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan, pembersihan kali ini difokuskan pada sumber air di Situ Gadog yang tertutup sampah dan sedimen tanah.
“Kegiatan kali ini, digagas Bu Wakil Ketua DPRD Kota Depok Bu Yeti Wulandari untuk mengkonservasi sumber daya air disini,” ucap Chandra dikutip Senin (24/11/2025).
Puluhan personel gabungan tampak sedang membersihkan sampah-sampah di area tersebut.
Kolaborasi lintas instansi ini, sebagai upaya untuk menjaga kebersihan, kelestarian ekosistem, serta kualitas air di Situ Gadog.
Chandra menegaskan, sumber mata air ini harus terjaga dengan baik demi kelangsungan hidup masyarakat.
“Nantinya, kagiatan ini akan berkelanjutan, kemarin sudah bebersih di Sungai Cipinang sekarang disini nanti yang lainnya bersama Kementerian Lingkungan Hidup,” pungkasnya. (mcr19/jpnn)
Pemkot Depok bersama Kementerian Lingkungan Hidup bersihkan Situ Gadog, lantaran kawasan lindung sumber air di lokasi tersebut tertutup sampah dan sedimen
Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Lutviatul Fauziah
