Harga Emas dan Perak Hari Ini 24 November 2025, Berikut Daftar Lengkapnya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak di pasar domestik tercatat stabil pada perdagangan hari ini.

Berdasarkan data terbaru, harga emas batangan dalam berbagai varian berat menunjukkan pergerakan yang relatif konsisten, termasuk seri Gift, edisi khusus Idul Fitri, Imlek, serta Batik Seri III.

Selain emas, perak murni dan perak Heritage juga mengalami penyesuaian harga dengan tambahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Untuk emas batangan reguler, harga dasar dibuka pada Rp1.220.000 untuk berat 0,5 gram, sementara harga setelah pengenaan pajak PPh 0,25 persen menjadi Rp1.223.050.

Adapun untuk ukuran terbesar, yaitu 1.000 gram, harga dasar tercatat sebesar Rp2.280.600.000 dengan harga setelah pajak mencapai Rp2.286.301.500.

Seri emas Gift turut mengalami penyesuaian harga, di mana emas 0,5 gram dipasarkan pada harga Rp1.290.000, dan setelah pajak menjadi Rp1.293.225.

Untuk ukuran 1 gram, harga dasar berada di angka Rp2.490.000 dan berubah menjadi Rp2.496.225 setelah pajak.

Pada edisi khusus, emas Selamat Idul Fitri 5 gram diperdagangkan dengan harga dasar Rp12.310.000 dan naik menjadi Rp12.340.775 setelah pajak.