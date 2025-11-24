Investasi di Karawang Tembus Rp46,96 Triliun hingga Triwulan III 2025

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang mencatat realisasi investasi yang masuk ke wilayah tersebut mencapai Rp46,96 triliun hingga triwulan III 2025.

Angka itu melampaui capaian pada periode yang sama tahun lalu.

Kepala DPMPTSP Karawang, Iwan Ridwan, menyampaikan bahwa nilai investasi tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi investasi triwulan III 2024 yang tercatat sebesar Rp45,86 triliun.

“Nilai investasi yang masuk ke Karawang pada tahun ini cukup tinggi, melebihi capaian realisasi investasi tahun lalu pada periode yang sama,” ujar Iwan Ridwan.

Ia menjelaskan bahwa laporan kegiatan penanaman modal hingga triwulan III 2025 mencakup investasi dari penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Dari total investasi Rp46,96 triliun tersebut, PMA menyumbang Rp30,94 triliun, sedangkan PMDN berkontribusi Rp16,01 triliun.

Iwan menilai tingginya capaian investasi tersebut menggambarkan iklim investasi yang kondusif di Karawang.

Kondisi itu sekaligus menunjukkan bahwa daerah tersebut masih menjadi salah satu tujuan utama investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.