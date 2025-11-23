JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Anak Berkebutuhan Khusus Tewas dalam Insiden Kebakaran Rumah di Bandung

Anak Berkebutuhan Khusus Tewas dalam Insiden Kebakaran Rumah di Bandung

Minggu, 23 November 2025 – 15:00 WIB
Anak Berkebutuhan Khusus Tewas dalam Insiden Kebakaran Rumah di Bandung - JPNN.com Jabar
Petugas mengangkut jasad korban kebakaran di Lengkong, Kota Bandung, Minggu (23/11/2025). Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Seorang anak berkebutuhan khusus (ABK) meninggal dunia dalan insiden kebakaran rumah di permukiman yang terletak di Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. 

Kebakaran tersebut terjadi pada Minggu (23/11/2025) pukul 11.20 WIB.

Berdasarkan pantauan di lokasi, jasad korban dimasukkan ke dalam kantor jenazah. Petugas menggunakan tandu mengangkut jasad korban dan dinaikkan ke mobil ambulans. 

Baca Juga:

"Ada satu orang meninggal dunia, anak berkebutuhan khusus," kata salah seorang warga, Sugito (80 tahun), Minggu (23/11/2025].

Sugito menuturkan, awal mula api muncul dari rumah tetangganya. 

"Dari sana (rumah tetangga), ke sini (ke rumahnya). Saya lagi diam di sekitar rumah," ujarnya.

Baca Juga:

"ENggak tahu awalnya gimana, api sudah besar," sambungnya.

Sampai berita ditulis, proses pemadaman masih dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung. (mcr27/jpnn)

Seorang anak berkebutuhan khusus (ABK) meninggal dunia dalam insiden kebakaran rumah di permukiman di Lengkong, Kota Bandung.

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kebakaran anak berkebutuhan khusus kebakaran di bandung abk tewas terbakar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU