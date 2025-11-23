Anak Berkebutuhan Khusus Tewas dalam Insiden Kebakaran Rumah di Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Seorang anak berkebutuhan khusus (ABK) meninggal dunia dalan insiden kebakaran rumah di permukiman yang terletak di Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung.

Kebakaran tersebut terjadi pada Minggu (23/11/2025) pukul 11.20 WIB.

Berdasarkan pantauan di lokasi, jasad korban dimasukkan ke dalam kantor jenazah. Petugas menggunakan tandu mengangkut jasad korban dan dinaikkan ke mobil ambulans.

"Ada satu orang meninggal dunia, anak berkebutuhan khusus," kata salah seorang warga, Sugito (80 tahun), Minggu (23/11/2025].

Sugito menuturkan, awal mula api muncul dari rumah tetangganya.

"Dari sana (rumah tetangga), ke sini (ke rumahnya). Saya lagi diam di sekitar rumah," ujarnya.

"ENggak tahu awalnya gimana, api sudah besar," sambungnya.

Sampai berita ditulis, proses pemadaman masih dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung. (mcr27/jpnn)