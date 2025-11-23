98 Resolution Network Turun Lapangan, Ribuan Paket Sembako Dibagikan Demi Bantu Warga Rentan

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Di tengah dinamika ekonomi global dan penguatan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045, 98 Resolution Network kembali menggelar kegiatan sosial bertajuk #WargaPeduliWarga Jilid 9.

Aksi solidaritas tersebut diselenggarakan serentak di Jakarta dan Sukoharjo sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memperkuat ketahanan sosial di tengah tantangan nasional.

Eli Salomo Sinaga mengatakan kegiatan bantuan sosial di Jakarta dilaksanakan di dua titik.

Di Kantor Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, sebanyak 500 paket sembako dibagikan kepada warga rentan.

Sementara itu, di Kantor Kecamatan Cilandak, 500 paket sembako diberikan kepada para pengemudi ojek daring melalui kerja sama dengan Koalisi Ojek Nasional (KON).

Total 1.000 paket tersebut berasal dari dukungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Baca Juga: Kabupaten Bogor Jadi Daerah Dengan Pemain Judi Online Tertinggi di Jawa Barat

"Pada hari yang sama, kegiatan #WargaPeduliWarga juga berlangsung di Balai Desa Dalangan, Dukuh Keden, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, dengan penyaluran 550 paket sembako berkat dukungan BUMN Hutama Karya," kata Eli.

Penguatan Program Nasional dan Komitmen Pemberantasan Korupsi