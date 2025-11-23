JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini 98 Resolution Network Turun Lapangan, Ribuan Paket Sembako Dibagikan Demi Bantu Warga Rentan

98 Resolution Network Turun Lapangan, Ribuan Paket Sembako Dibagikan Demi Bantu Warga Rentan

Minggu, 23 November 2025 – 11:00 WIB
98 Resolution Network Turun Lapangan, Ribuan Paket Sembako Dibagikan Demi Bantu Warga Rentan - JPNN.com Jabar
98 Resolution Network saat menggelar kegiatan sosial bertajuk #WargaPeduliWarga Jilid 9. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Di tengah dinamika ekonomi global dan penguatan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045, 98 Resolution Network kembali menggelar kegiatan sosial bertajuk #WargaPeduliWarga Jilid 9.

Aksi solidaritas tersebut diselenggarakan serentak di Jakarta dan Sukoharjo sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memperkuat ketahanan sosial di tengah tantangan nasional.

Eli Salomo Sinaga mengatakan kegiatan bantuan sosial di Jakarta dilaksanakan di dua titik.

Baca Juga:

Di Kantor Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, sebanyak 500 paket sembako dibagikan kepada warga rentan.

Sementara itu, di Kantor Kecamatan Cilandak, 500 paket sembako diberikan kepada para pengemudi ojek daring melalui kerja sama dengan Koalisi Ojek Nasional (KON).

Total 1.000 paket tersebut berasal dari dukungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Baca Juga:

"Pada hari yang sama, kegiatan #WargaPeduliWarga juga berlangsung di Balai Desa Dalangan, Dukuh Keden, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, dengan penyaluran 550 paket sembako berkat dukungan BUMN Hutama Karya," kata Eli.

Penguatan Program Nasional dan Komitmen Pemberantasan Korupsi

98 Resolution Network menggelar #WargaPeduliWarga Jilid 9, dorong penguatan integritas dan ketahanan ekonomi nasional
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   98 Resolution Network PSN warga peduli warga presiden prabowo subianto pemberantasan korupsi Program Strategis Nasional Indonesia Emas 2045

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU