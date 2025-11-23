110 Kader Muda Ikuti Retreat Nasional Gapopin untuk Penguatan Kepemimpinan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kepemimpinan generasi muda kembali menjadi perhatian utama Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (Gapopin).

Komitmen tersebut ditegaskan melalui penyelenggaraan retreat bertajuk “Grow Together, Thrive” yang berlangsung di Taman Bukit Palem Resort.

Kegiatan ini dirancang sebagai ruang pembelajaran intensif untuk mempersiapkan kader muda dalam menghadapi estafet kepemimpinan organisasi di masa mendatang.

Baca Juga: Ribuan Jemaah Calon Haji Asal Bogor Batal Berangkat ke Tanah Suci Tahun Depan

Wakil Ketua Umum Gapopin sekaligus Ketua Panitia retreat, Budi Riawan, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan motivasi dan menguatkan kapasitas generasi penerus organisasi.

“Tujuan dari retreat ini adalah untuk membakar semangat dan mempersiapkan kader-kader generasi muda yang ada di Gapopin supaya siap menerima kepemimpinan berikutnya. Kami ingin seluruh generasi di Gapopin tidak melupakan sejarah organisasi. Karena itu, kami paparkan sejarah Gapopin, kondisi saat ini, dan arah tujuan Gapopin ke depan,” ujar Budi.

Selain materi sejarah organisasi, peserta juga dibekali wawasan terkini mengenai kepemimpinan dan transformasi digital yang kini menjadi tuntutan industri optik.

“Kami ajarkan mereka tentang leadership, perubahan digital, bagaimana terhubung dengan dunia digital, serta mengelola keuangan dengan lebih baik,” tambahnya.

Retreat kali ini merupakan yang pertama dengan format pelatihan intensif berbasis pengalaman (experiential training). Sebanyak 110 peserta dari 22 pengurus daerah di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan tersebut.