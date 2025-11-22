Cegah Kasus Perundungan, Polresta Cirebon Gencarkan Sosialisasi dan Edukasi ke Sekolah

jabar.jpnn.com, CIREBON - Polresta Cirebon turut mengambil peran dalam mencegah adanya tindakan perudungan atau bullyin di kalangan remaja.

Salah satu upaya yang dilakukan ialah melalui program Police Goes to School yang rutin dilaksanakan sejak awal November 2025 di sejumlah sekolah.

Kapolresta Cirebon Kombes Sumarni mengatakan, seluruh kegiatan tersebut melibatkan jajaran pejabat utama Polresta Cirebon sebagai upaya memperkuat pembinaan karakter pelajar sejak dini.

“Program Police Goes to School digelar serentak oleh 27 polsek jajaran Polresta Cirebon di berbagai sekolah sebagai bentuk pembinaan generasi muda,” kata Sumarni dikutip Sabtu (22/11/2025).

Sumarni menjelaskan, dalam kegiatan tersebut para siswa akan diberikan pemahanan agar terhindar dari tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurutnya, kasus kriminalitas yang melibatkan remaja, termasuk perundungan, masih sering ditemukan dan dapat dijerat sanksi pidana.

“Jangan sampai menjadi korban maupun pelaku kekerasan. Jika ada ajakan tawuran, perundungan atau tindakan mencurigakan lainnya, segera laporkan ke 110,” kata Sumarni.

Sumarni menuturkan, kesungguhan dalam belajar merupakan kunci penting bagi pelajar untuk mempersiapkan masa depan, termasuk menumbuhkan minat berwirausaha sebagai bekal kemandirian.