Pemkot Depok Pastikan BBM di SPBU Aman dan Tepat Ukur

Sabtu, 22 November 2025 – 16:40 WIB
Pengecekan takaran pada Pom Ukur BBM SPBU 34-16909 Jalan Raya Jakarta-Bogor, Kecamatan Cimanggis. Foto : Source for jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB), Komisi B DPRD Kota Depok, dan Hiswana Migas melakukan pemeriksaan Quality and Quantity (QnQ) bahan bakar minyak (BBM) di SPBU 34-16909, Jalan Raya Jakarta-Bogor, Kecamatan Cimanggis.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok, Dudi Mi’raz Imaduddin mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan BBM yang diterima masyarakat aman, memenuhi standar mutu, serta tepat takaran.

“Kami dari Pemkot Depok dan DPRD memiliki kewenangan mengatur dan melayani masyarakat. Kegiatan ini bagian dari upaya meyakinkan konsumen bahwa kualitas dan kuantitas BBM di SPBU sesuai,” ucap Dudi dikutip Sabtu (22/11/2025).

Lebih lanjut, Dudi menambahkan, pengecekan rutin itu dilakukan untuk memastikan tidak ada kecurangan di SPBU yang beroperasi di wilayah Kota Depok.

“Syukur alhamdulillah, SPBU di sini menjadi gambaran kondisi SPBU di Depok, dan hasilnya memuaskan,” tuturnya.

Sementara itu, Sales Branch Manager Fuel Jabode Pertamina Patra Niaga, Adamilyara Aqil Abdulmannan menjelaskan, pengecekan di SPBU meliputi Pompa Ukur (PU) BBM, kadar air BBM, serta pembubuhan segel tera pada mesin PU.

Selain di SPBU 34-16909, tim gabungan juga melakukan pemeriksaan serupa pada dua SPBU lainnya di Kota Depok.

“SPBU di Depok berada dalam batas toleransi. Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap layanan maupun kuantitas BBM yang dijual di SPBU Pertamina,” tandasnya. (mcr19/jpnn)

