Digelar di Bandung, BDD 2025 Siap Cetak Ribuan Talenta Digital Baru
Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) berkomitmen untuk menjadikan teknologi digital sebagai penggerak, bukan pengganti talenta manusia dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional.
Komitmen tersebut diwujudkan dalam kegiatan Badan Ekraf Developer Day (BDD) 2025 yang dihadiri oleh lebih dari 1.000 developer terpilih di Kota Bandung, Sabtu (22/11/2025).
Menteri Ekraf/Kepala Badan Ekraf Teuku Riefky Harsya menuturkan, kreativitas berbasis digital memiliki peran dalam memajukan daerah. Semangat BDD 2025 menjadi ruang temu bagi penggerak ekonomi kreatif digital dari berbagai kota dan kabupaten demi membangun masa depan kreatif Indonesia.
