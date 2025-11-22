Digelar di Bandung, BDD 2025 Siap Cetak Ribuan Talenta Digital Baru

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - SIARAN PERS

KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF

Hadiri BDD 2025, Menteri Ekraf: Kreativitas Digital Jadi Masa Depan Ekraf Indonesia

BDD 2025 Cetak 1.000 Talenta Digital Baru, Menteri Ekraf: Ekraf adalah Masa Depan Indonesia

Pemerintah Tegaskan Peran Teknologi Digital sebagai Penggerak Ekraf, Bukan Pengganti Talenta Manusia

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) berkomitmen untuk menjadikan teknologi digital sebagai penggerak, bukan pengganti talenta manusia dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam kegiatan Badan Ekraf Developer Day (BDD) 2025 yang dihadiri oleh lebih dari 1.000 developer terpilih di Kota Bandung, Sabtu (22/11/2025).

Menteri Ekraf/Kepala Badan Ekraf Teuku Riefky Harsya menuturkan, kreativitas berbasis digital memiliki peran dalam memajukan daerah. Semangat BDD 2025 menjadi ruang temu bagi penggerak ekonomi kreatif digital dari berbagai kota dan kabupaten demi membangun masa depan kreatif Indonesia.