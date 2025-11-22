Digelar di Bandung, BDD 2025 Siap Cetak Ribuan Talenta Digital Baru

JPNN.com

Sabtu, 22 November 2025 – 16:20 WIB
Menteri Ekraf/Kepala Badan Ekraf Teuku Riefky Harsya saat menghadiri kegiatan Badan Ekraf Developer Day (BDD) 2025 di Kota Bandung, Sabtu (22/11/2025). Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - SIARAN PERS

KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) berkomitmen untuk menjadikan teknologi digital sebagai penggerak, bukan pengganti talenta manusia dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam kegiatan Badan Ekraf Developer Day (BDD) 2025 yang dihadiri oleh lebih dari 1.000 developer terpilih di Kota Bandung, Sabtu (22/11/2025).

Menteri Ekraf/Kepala Badan Ekraf Teuku Riefky Harsya menuturkan, kreativitas berbasis digital memiliki peran dalam memajukan daerah. Semangat BDD 2025 menjadi ruang temu bagi penggerak ekonomi kreatif digital dari berbagai kota dan kabupaten demi membangun masa depan kreatif Indonesia.

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) berkomitmen untuk menjadikan teknologi digital sebagai penggerak dalam ekosistem ekraf nasional.
