Dinkes Depok: Pancoran Mas Jadi Wilayah dengan Stunting Tertinggi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Kesehatan (Dinkes) telah merilis data Prevalensi Balita Stunting tahun 2025 di 11 kecamatan di Kota Depok.

Berdasarkan data tersebut, Kecamatan Pancoran Mas (Panmas) menjadi wilayah dengan angka stunting tertinggi tahun ini, yaitu 465 balita atau sebesar 5,49 persen.

Sedangkan wilayah dengan angka stunting terendah berada di Kelurahan Cipayung dengan 147 balita atau sebesar 2,91 persen.

Kepala Dinkes Kota Depok, Mary Liziawati menjelaskan, bahwa penyajian data yang disampaikan merupakan prevalensi balita stunting yang diperoleh dari hasil pengukuran Bulan Agustus Tahun 2025.

Adapun sumber data dari Sigizi Kesga ( e-PPBGM) yang merupakan bagian dari pelaksanaan surveilans gizi.

"Data ini disampaikan untuk memberikan gambaran nyata, mengenai kondisi stunting pada tingkat kecamatan sehingga intervensi dapat dilakukan lebih tepat sasaran," ucap Mary dikutip Sabtu (22/11/2025).

Dia menuturkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus berupaya melakukan berbagai langkah strategis untuk mencegah dan menurunkan stunting.

Tentunya, dibutuhkan sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan agar intervensi dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.