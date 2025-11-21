JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pesawat Cessna Jatuh di Persawahan Karawang, Lima Awak Selamat

Pesawat Cessna Jatuh di Persawahan Karawang, Lima Awak Selamat

Jumat, 21 November 2025 – 20:00 WIB
Pesawat Cessna Jatuh di Persawahan Karawang, Lima Awak Selamat - JPNN.com Jabar
esawat jatuh di areal sawah di Karawang. ANTARA/HO-Foto WAG

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Sebuah pesawat berbadan kecil jenis Cessna milik BRO Skydive Indonesia dengan nomor registrasi PK-WMP dilaporkan jatuh di tengah area persawahan di Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, pada Jumat (21/11) sore.

Insiden ini sempat menghebohkan masyarakat setelah informasi jatuhnya pesawat cepat menyebar melalui media sosial.

Kasi Humas Polres Karawang, Ipda Cep Wildan, mengatakan bahwa pesawat tersebut terbang dari Tangerang menuju Cirebon dengan membawa lima orang awak.

Baca Juga:

Berdasarkan informasi awal, seluruh awak pesawat berhasil selamat.

“Pesawat itu terbang dari Tangerang menuju Cirebon, membawa lima orang awak. Dari informasi sementara, seluruh awak pesawat dinyatakan selamat,” kata Wildan.

Peristiwa ini pertama kali diketahui warga sekitar yang melihat pesawat mengalami gangguan sebelum akhirnya jatuh di area persawahan desa tersebut.

Baca Juga:

Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan fasilitas publik akibat insiden tersebut.

Lima awak pesawat langsung dievakuasi warga dan petugas ke kantor desa setempat, kemudian dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama.

Pesawat Cessna milik BRO Skydive Indonesia dengan nomor registrasi PK-WMP jatuh di tengah area persawahan di Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Karawang
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pesawat jatuh karawang Pesawat Cessna kecelakaan pesawat pesawat jatuh di sawah kabupaten karawang polres karawang Kecamatan Tirtamulya Desa Kertawaluya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU