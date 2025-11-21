Pesawat Cessna Jatuh di Persawahan Karawang, Lima Awak Selamat

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Sebuah pesawat berbadan kecil jenis Cessna milik BRO Skydive Indonesia dengan nomor registrasi PK-WMP dilaporkan jatuh di tengah area persawahan di Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, pada Jumat (21/11) sore.

Insiden ini sempat menghebohkan masyarakat setelah informasi jatuhnya pesawat cepat menyebar melalui media sosial.

Kasi Humas Polres Karawang, Ipda Cep Wildan, mengatakan bahwa pesawat tersebut terbang dari Tangerang menuju Cirebon dengan membawa lima orang awak.

Berdasarkan informasi awal, seluruh awak pesawat berhasil selamat.

“Pesawat itu terbang dari Tangerang menuju Cirebon, membawa lima orang awak. Dari informasi sementara, seluruh awak pesawat dinyatakan selamat,” kata Wildan.

Peristiwa ini pertama kali diketahui warga sekitar yang melihat pesawat mengalami gangguan sebelum akhirnya jatuh di area persawahan desa tersebut.

Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan fasilitas publik akibat insiden tersebut.

Lima awak pesawat langsung dievakuasi warga dan petugas ke kantor desa setempat, kemudian dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama.