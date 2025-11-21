JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Edukasi HAM Terus Digencarkan Demi Menekan Kasus Perundungan Pelajar di Kota Depok

Edukasi HAM Terus Digencarkan Demi Menekan Kasus Perundungan Pelajar di Kota Depok

Jumat, 21 November 2025 – 18:00 WIB
Edukasi HAM Terus Digencarkan Demi Menekan Kasus Perundungan Pelajar di Kota Depok - JPNN.com Jabar
Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah bersama ratusan pelajar yang mengikuti sosialisasi HAM di Kampus STIH IBLAM, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji. Foto : Source for jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Depok bersama Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Business and Professional Women (BPW) Indonesia, serta Kementerian Hukum dan HAM RI menggelar sosialisasi Hak Asasi Manusia (HAM) bertajuk anti kekerasan dan perundungan pada pelajar Kota Depok.

Kegiatan ini digelar untuk memperkuat edukasi HAM dan mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan bebas perundungan bagi pelajar.

Sosialisasi yang berlangsung di Kampus STIH IBLAM, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji ini, turut dihadiri Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah.

Baca Juga:

Chandra menyampaikan, pelajar Depok merupakan generasi muda dengan karakter kuat, tidak hanya unggul secara akademik.

“Pelajar Depok harus cerdas secara akademik sekaligus memiliki kepekaan sosial, kesadaran HAM dan moral,” ucapnya.

Dia berharap, sosialisasi ini dapat menjadi tolok ukur dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang benar-benar bebas dari kekerasan dan perundungan.

Baca Juga:

“Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman dan aman demi tumbuh kembang generasi penerus bangsa,” terangnya.

Sementara itu, Ketua GOW Kota Depok, Asri Mulyanita menyebut, kegiatan ini diikuti 700 pelajar SMP dan SMA.

BMPS Kota Depok bersama GOW, BPW Indonesia, serta Kementerian Hukum dan HAM RI menggelar sosialisasi anti kekerasan dan perundungan pada pelajar Kota Depok.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   BPW kasus perundungan kasus bullying di sekolah kota depok cegah perundungan GOW HAM Badan Musyawarah Perguruan Swasta BMPS komnas ham

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU