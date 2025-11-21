Gateball Piala Dirjen Bina Marga 2025 Resmi Ditutup, BPJN Sulbar Sabet Piala Bergilir

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar secara resmi menutup Kejuaraan Gateball Piala Dirjen Bina Marga Tahun 2025 yang berlangsung di Cibubur, Jakarta Timur.

Penutupan ini menandai berakhirnya kompetisi selama tiga hari yang mengusung tema “Dari Jalan yang Kuat, Tumbuh Prestasi yang Hebat.”

Roy menuturkan, kejuaraan ini tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat hubungan kerja, membangun kolaborasi, dan meningkatkan sinergi antar unit kerja serta antar atlet di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

“Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan hubungan, koordinasi, dan sinergi antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga serta mempererat kebersamaan para olahragawan Gateball,” ujar Roy Rizali Anwar dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (21/11/2025).

Sementara itu, Kepala BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat, Rina Kumala Sari, selaku Ketua Panitia Kejuaraan menuturkan, turnamen tahun ini menghadirkan 40 (empat puluh) tim dengan total 340 (tiga ratus empat puluh) atlet.

Para peserta sendiri berasal dari BBPJN dan BPJN se-Indonesia, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Dharma Wanita Persatuan, tim dari Bina Marga Kantor Pusat serta perwakilan IPPU (Ikatan Pegawai Pensiunan PU).

Pada kategori Beregu Campuran, BPJN Sulawesi Barat menempati posisi juara pertama, diikuti oleh BPJN Jambi sebagai juara kedua, BPJN Kalimantan Selatan sebagai juara ketiga, dan BBPJN Papua Pegunungan sebagai juara harapan satu.

Sementara itu, pada kategori Triple Campuran, BPJN Sulawesi Selatan meraih juara pertama, disusul BPJN Sumatra Barat di posisi kedua, BPJN Sulawesi Barat di posisi ketiga, serta BPJN Sulawesi Utara sebagai juara harapan satu.