Pesawat Jatuh di Area Persawahan Karawang, Polisi Ungkap Kondisi Awak

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Sebuah pesawat terjatuh di wilayah Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang pada Jumat (21/11/2025).

Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan mengatakan, pesawat yang terjatuh yakni milik BRO Skydive Indonesia dengan nomor registrasi PK-WMP. Pesawat yang terbang dari Tangerang menuju Cirebon tersebut membawa lima orang awak.

Berdasarkan informasi sementara yang diterima Polres Karawang, seluruh awak dinyatakan selamat.

Wildan menuturkan, kejadian ini pertama kali diketahui warga sekitar yang melihat pesawat mengalami gangguan sebelum akhirnya jatuh di area terbuka di desa tersebut.

"Tidak terdapat korban jiwa maupun kerusakan fasilitas publik hingga saat ini," kata Wildan dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, petugas gabungan Polri, TNI, BPBD, dan unsur pemerintah daerah telah dikerahkan, dan sedang menuju lokasi untuk melakukan pengecekan TKP, evakuasi, serta pengamanan area jatuhnya pesawat.

“Data lebih lanjut masih dalam pendalaman. Tim gabungan sedang berada di lapangan untuk memastikan kondisi terkini dan melakukan penanganan,” ucap dia.

Menurutnya, informasi selanjutnya akan disampaikan setelah proses identifikasi dan pemeriksaan selesai dilakukan. (mcr27/jpnn)