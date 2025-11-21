3 Koperasi Merah Putih di Depok Dapat Hibah Obat dari Kemenkop

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kementerian Koperasi Republik Indonesia (Kemenkop RI) menyalurkan hibah tiga jenis obat kepada tiga Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Depok.

Tiga Koperasi Kelurahan Merah Putih tersebut, yaitu KKMP Mampang, Sukamaju dan Sukmajaya.

Kepala Biro Umum dan Keuangan Kemenkop RI, Muhammad Alishahdani Ibrahim mengatakan, obat yang diberikan terdiri dari Pronalges, Ponstal, dan Cefalaf, masing-masing satu boks untuk tiap koperasi.

“Hibah ini, diberikan untuk mendukung operasional gerai apotek yang sudah berjalan di tiga koperasi itu,” ucapnya.

Alishahdani menuturkan, pendistribusian obat ini diharapkan dapat meningkatkan akses kesehatan masyarakat melalui layanan apotek di KKMP.

Dengan begitu, warga bisa memperoleh obat yang terjangkau dan berkualitas.

Ia menambahkan, Kemenkop RI membuka kesempatan bagi seluruh KKMP untuk memperoleh hibah serupa.

KKMP dapat mengajukan permohonan melalui perangkat daerah terkait, kemudian diteruskan ke kementerian jika koperasi tersebut sudah membuka gerai apotek.