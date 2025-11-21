Wali Kota Siap Serahkan Bangunan MTsN 2 Depok Tahun Ini

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri menegaskan komitmennya dalam memperkuat fasilitas pendidikan Islam di Kota Depok.

Supian Suri memastikan bahwa pembangunan gedung MTs Negeri 2 Depok telah memasuki tahap akhir dan siap diserahterimakan kepada Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok tahun ini.

“Terkait MTS Negeri 2 Depok, insyallah tahun ini saya serahkan bangunannya. Sehingga Pak Kemenag bisa mulai menerima (peserta didik) tahun ajaran 2026,” ucapnya.

Menurutnya, kehadiran MTsN 2 Depok menjadi fasilitas pendidikan baru yang sangat dibutuhkan masyarakat, mengingat tingginya minat terhadap sekolah-sekolah berbasis agama yang dikelola pemerintah.

Selain MTsN 2, dirinya juga menyinggung rencana pembangunan MAN 1 Kota Depok sebagai sekolah negeri lanjutan di bawah Kemenag.

Namun, rencana tersebut harus ditunda karena adanya pengurangan transfer daerah dari pemerintah pusat.

“Sebetulnya saya ingin sekali merencanakan pembangunan aliah negeri itu tahun depan, tetapi situasi keuangan negara yang berdampak juga pada Kota Depok, ada pengurangan transfer daerah kurang lebih hampir Rp 300 Miliar,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, pembangunan MAN 1 belum bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2026.