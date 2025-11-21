Harga Logam Emas dan Perak Hari Ini 21 November 2025

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada perdagangan Jumat (21/11/2025) tercatat mengalami penurunan tipis dibandingkan hari sebelumnya.

Penyesuaian harga ini terlihat pada hampir seluruh varian emas batangan, mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Sementara itu, harga perak baik kategori perak murni maupun Perak Heritage juga menunjukkan pergerakan korektif.

Untuk emas batangan reguler, harga dasar 1 gram hari ini tercatat sebesar Rp2.348.000, turun dari posisi sebelumnya.

Setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen, harga menjadi Rp2.353.870. Ukuran 0,5 gram dibanderol dengan harga dasar Rp1.224.000, dengan harga setelah pajak mencapai Rp1.227.060.

Penurunan harga juga tampak pada ukuran besar. Emas 100 gram kini dijual dengan harga dasar Rp229.012.000, sementara harga setelah pajak menjadi Rp229.584.530.

Untuk ukuran 1.000 gram atau 1 kilogram, harga dasar berada pada level Rp2.288.600.000, dan menjadi Rp2.294.321.500 setelah pajak.

Produk emas tematik juga mengalami penyesuaian. Emas Batangan Gift Series ukuran 0,5 gram dipatok pada harga dasar Rp1.294.000, sedangkan 1 gram dihargai Rp2.498.000 sebelum pajak.