JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Harga Logam Emas dan Perak Hari Ini 21 November 2025

Harga Logam Emas dan Perak Hari Ini 21 November 2025

Jumat, 21 November 2025 – 10:30 WIB
Harga Logam Emas dan Perak Hari Ini 21 November 2025 - JPNN.com Jabar
Ilustrasi - Petugas menunjukkan dumi logam mulia produksi Antam.

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada perdagangan Jumat (21/11/2025) tercatat mengalami penurunan tipis dibandingkan hari sebelumnya.

Penyesuaian harga ini terlihat pada hampir seluruh varian emas batangan, mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Sementara itu, harga perak baik kategori perak murni maupun Perak Heritage juga menunjukkan pergerakan korektif.

Baca Juga:

Untuk emas batangan reguler, harga dasar 1 gram hari ini tercatat sebesar Rp2.348.000, turun dari posisi sebelumnya.

Setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen, harga menjadi Rp2.353.870. Ukuran 0,5 gram dibanderol dengan harga dasar Rp1.224.000, dengan harga setelah pajak mencapai Rp1.227.060.

Penurunan harga juga tampak pada ukuran besar. Emas 100 gram kini dijual dengan harga dasar Rp229.012.000, sementara harga setelah pajak menjadi Rp229.584.530.

Baca Juga:

Untuk ukuran 1.000 gram atau 1 kilogram, harga dasar berada pada level Rp2.288.600.000, dan menjadi Rp2.294.321.500 setelah pajak.

Produk emas tematik juga mengalami penyesuaian. Emas Batangan Gift Series ukuran 0,5 gram dipatok pada harga dasar Rp1.294.000, sedangkan 1 gram dihargai Rp2.498.000 sebelum pajak.

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   harga emas hari ini harga emas antam harga emas terbaru harga emas batangan harga perak hari ini harga perak terbaru harga perak batangan logam mulia logam mulia antam harga logam mulia hari ini

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU