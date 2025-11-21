SIM Keliling Bandung Hari Ini Jumat 21 November 2025
Jumat, 21 November 2025 – 06:57 WIB
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung membuka layanan SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM.
Hari ini atau Jumat (21/11/2025), layanan tersebut beroperasi di dua tempat, McD Jalan Soekarno-Hatta dan BPR KS Jalan Leuwipanjang, Kota Bandung.
SIM Keliling Polrestabes Bandung hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang masa berlakunya habis.
Sementara untuk layanan pembuatan SIM, warga tetap harus membuatnya di kantor Polrestabes Bandung.
