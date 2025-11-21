JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pemkab Cirebon Percepat Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Pemkab Cirebon Percepat Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Jumat, 21 November 2025 – 09:00 WIB
Pemkab Cirebon Percepat Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pendapatan asli daerah atau retribusi daerah. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, CIREBON - Pemerintah (Pemkab) Kabupaten Cirebon mempercepat proses revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan menyerahkan dokumen rancangan perubahannya kepada DPRD untuk dibahas secara menyeluruh dan komprehensif.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Cirebon, Kamis (20/11), mengatakan bahwa pemerintah daerah telah memberikan penjelasan resmi kepada seluruh anggota dewan terkait pengajuan rancangan peraturan daerah tersebut.

“Kami memberikan penjelasan resmi atas pengajuan satu rancangan perda itu kepada seluruh anggota dewan,” ujarnya.

Baca Juga:

Penyesuaian Regulasi Berdasarkan Evaluasi Pemerintah Pusat

Agus menegaskan percepatan revisi dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan hasil evaluasi pemerintah pusat serta dinamika kebijakan fiskal yang terus berkembang.

“Perubahan ini kami ajukan agar kebijakan pajak dan retribusi lebih relevan, efektif, dan sesuai perkembangan lapangan,” katanya.

Baca Juga:

Ia menjelaskan bahwa otonomi daerah menuntut pemerintah kabupaten semakin mandiri dalam mengelola keuangan, termasuk melaksanakan desentralisasi fiskal secara bertanggung jawab.

Percepatan revisi tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemkab Cirebon mempercepat proses revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Revisi Perda Pajak Cirebon Retribusi Daerah Cirebon pemkab cirebon dprd kabupaten cirebon pad kabupaten cirebon kebijakan fiskal daerah kabupaten cirebon

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU