ITB Menggugah Kesadaran Siswa di Garut Tentang Kimia Dalam Pangan

jabar.jpnn.com, GARUT - Kelompok Keilmuan (KK) Kimia Analitik, Institut Teknologi Bandung (ITB) secara rutin sejak 2023 memberikan edukasi ke sekolah di Jawa Barat, tentang bahan kimia yang ada dalam produk makanan ataupun kosmetik.

Edukasi yang diberikan merupakan salah satu program utama dari KK Kimia Analitik di bidang pengabdian masyarakat.

"Edukasi dilakukan didasari oleh rasa tanggung jawab dan kekhawatiran akan informasi yang salah di masyarakat tentang bahan kimia di dalam produk makanan dan kosmetik," petik laporan KK Kimia Analitik ITB, Kamis (20/11/2025).

Pada tahun 2025, kegiatan edukasi dilakukan di MAN 3 Garut dan SMKN 15 Garut.

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, tim dosen dari KK Kimia Analitik yang berjumlah 12 orang, termasuk di dalamnya 3 orang professor disambut oleh Kepala Sekolah dan jajarannya.

Pada pertemuan singkat tersebut, pihak sekolah menyatakan dukungan penuh pada kegiatan tersebut dan berharap di masa akan datang dapat dilakukan secara rutin.

Selain itu pihak sekolah juga berharap bentuk pengabdian masyarakat yang terkait erat dengan kependidikan juga dapat dilakukan.

Tim dosen dari KK Kimia Analitik secara bergantian memberikan informasi yang sederhana tetapi bermanfaat tentang penggunaan bahan kimia di dalam produk makanan dan kosmetik.