1.164 Rumah Warga dan 100 Hektare Sawah di Cirebon Terendam Banjir

jabar.jpnn.com, CIREBON - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon mencatat sebanyak 1.164 unit rumah warga terdampak banjir yang melanda dua desa di Kecamatan Waled, Cirebon sejak Rabu (19/11) malam.

“Banjir terjadi sekitar pukul 20.34 WIB, setelah wilayah Cirebon dan kawasan hulu di Kabupaten Kuningan diguyur hujan dengan intensitas tinggi,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin di Cirebon, Kamis (20/11).

Ia menjelaskan tingginya curah hujan membuat Sungai Ciberes meluap, karena aliran sungai tersebut mengalami penyempitan dan pendangkalan akibat sedimentasi sehingga air mengalir ke permukiman warga.

“Air masuk ke permukiman di Desa Gunungsari dan Mekarsari. Ketinggiannga bervariasi, sekitar 70 cm sampai 120 cm," katanya.

Menurut dia, kejadian banjir tersebut dikategorikan sebagai bencana hidrometeorologi yang dipengaruhi oleh tingginya intensitas hujan di wilayah Cirebon pada November 2025.

Selain merendam 1.164 rumah, kata dia, banjir juga berdampak pada sembilan rumah ibadah dan empat sarana pendidikan di dua desa tersebut.

Pihaknya pun mencatat sekitar 100 hektare lahan sawah di wilayah tersebut, ikut tergenang dan berpotensi mengalami gagal panen.

“Jumlah warga terdampak mencapai 3.724 jiwa, sedangkan 29 orang di antaranya harus mengungsi ke tempat aman,” katanya.