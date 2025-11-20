29 Perangkat Daerah Unjuk Gigi di Pertanding Bulu Tangkis Peringatan HUT KORPRI dan DWP Kota Depok

JPNN.com

Kamis, 20 November 2025 – 14:00 WIB
Aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai perangkat daerah (PD) saat bertanding turnamen bulu tangkis di Balai Rakyat Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mulai melaksanakan kegiatan pertandingan olahraga untuk memperingati HUT ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan HUT ke-26 Dharma Wanita Persatuan (DWP).

Kegiatan tersebut, berlangsung selama tiga hari di Balai Rakyat Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Ketua Pelaksana Lomba, Tito Ahmad Riyadi menuturkan, kegiatan ini diikuti oleh para aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai perangkat daerah (PD).

“Lomba Bulu tangkis ini diikuti 29 tim perwakilan dari perangkat daerah,” ucapnya.

Dirinya berharap ajang ini tidak hanya sekadar hiburan, tetapi momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kekompakan antara ASN dan Non ASN di Pemkot Depok.

“Jaga sportivitas, ciptakan dan latih kebugaran tubuh kita, serta bangun kekeluargaan di antara pemain,” pungkasnya. (mcr19/jpnn)

Sebanyak 29 tim dari berbagai perangkat daerah ikuti pertandingan bulu tangkis dalam rangka HUT KORPRI dan DWP Kota Depok

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

