JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Ribuan PPPK Paruh Waktu Pemkot Depok Akan Terima SK Awal Desember

Ribuan PPPK Paruh Waktu Pemkot Depok Akan Terima SK Awal Desember

Kamis, 20 November 2025 – 13:00 WIB
Ribuan PPPK Paruh Waktu Pemkot Depok Akan Terima SK Awal Desember - JPNN.com Jabar
Ilustrasi PPPK Paruh Waktu. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terus memproses penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Hingga 19 November 2025, sebanyak 7.079 usulan telah diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Berdasarkan data dari BKN Regional III, dari total 7.079 usulan tersebut sebanyak 6.663 telah dinyatakan ACC, sementara 274 berstatus BTS (Berkas Tidak Sesuai) dan 142 masih dalam proses verifikasi.

Baca Juga:

Kepala BKPSDM Kota Depok, Rahman Pujiarto menjelaskan, bahwa proses di BKN saat ini tengah memasuki tahap akhir.

Dirinya menegaskan, pemberian Surat Keputusan (SK) dijadwalkan pada awal Desember, tetapi tanggal pastinya masih menunggu seluruh proses dinyatakan selesai oleh BKN.

“Awal Desember akan dilakukan pemberian SK. Namun untuk tanggal pastinya, kami masih menunggu semua proses rampung di BKN,” tuturnya.

Baca Juga:

“Mohon seluruh peserta untuk tetap sabar menunggu, karena akan ada arahan lebih lanjut dari Pemkot Depok,” sambungnya.

Kabid Pengadaan, Data, Kepangkatan dan Pensiun pada BKPSDM Kota Depok, Taufik Iman Raharjo menambahkan, pihaknya saat ini sedang melakukan perbaikan dokumen bagi usulan yang masih berstatus BTS.

Awal Desember ribuan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkot Depok akan menerima SK. SImak informasi lengkapnya di sini
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok pppk paruh waktu bkpsdm kota depok pemkot depok PPPK NI PPPK Paruh Waktu BKN

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU