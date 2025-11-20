Kurang Dari 24 Jam, Kabupaten Bandung Diguncang Gempa Bumi 9 Kali

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Sembilan kali gempa bumi mengguncang wilayah Kabupaten Bandung dalam waktu kurang dari 24 jam.

Berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa dengan magnitudo terbesar tercatat dengan magnitudo 3,4 pada pukul 00.31 WIB, sementara magnitudo terkecil magnitudo 1,0 terjadi pada pukul 00.50 WIB pada Kamis (20/11/2025) dini hari.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa ini merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif,” kata Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang, Hartanto dalam keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut, BMKG juga melaporkan gempa utama terjadi pada pukul 00.26 WIB dengan magnitudo 3,2. Episenter berada pada koordinat 7,22 LS dan 107,61 BT atau sekitar 23 kilometer tenggara Kabupaten Bandung pada kedalaman 10 kilometer.

Getaran gempa dirasakan masyarakat di wilayah Pangalengan dengan intensitas III–IV MMI, sementara di Banjaran, Ibun, Kertasari, Pasirjambu, Baleendah, dan Margaasih guncangan dirasakan pada skala II–III MMI. Hingga saat ini tidak ada laporan kerusakan bangunan.

Rangkaian gempa tersebut merupakan susulan dari gempa berkekuatan magnitudo 3,1 yang terjadi pada Rabu (19/11) pukul 22.54 WIB.

Namun, Hartanto mengingatkan masyaralkat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Masyarakat diharapkan dapat memastikan informasi hanya bersumber dari BMKG melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi.