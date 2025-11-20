Petugas Tertibkan 180 Bangunan Liar dan Posko Ormas di Cipayung Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok tertibkan bangunan liar di sepanjang bantaran Kali Cipayung, Kota Depok.

Satpol PP menurunkan dua alat berat untuk membongkar ratusan bangunan tersebut.

Kasatpol PP Kota Depok, Dede Hidayat mengatakan, pihaknya telah memberikan surat peringatan kepada pemilik bangunan liar dan pedagang kaki lima di lokasi tersebut.

Kemudian, Dede menuturkan para pemilik bangunan diminta untuk membongkar secara mandiri.

“Tetapi masih ada bangunan yang berdiri di bantaran Kali Cipayung, sehingga kami lakukan penertiban,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, bahwa ini merupakan upaya Pemerintah Kota Depok untuk melakukan penataan. Serta, meminta masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan di bantaran kali.

Dia menjelaskan, ada ratusan bangunan yang ditertibkan.

“Total ada 180 bangunan liar yang ditertibkan, dan satu bangunan yang jadikan posko ormas kami tertibkan,” terangnya.