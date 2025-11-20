Menjelang Nataru 2025, Mendag Pastikan Stabilitas Pangan Aman

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau ketersediaan dan harga bahan pokok di Pasar tradisional Cihapit, Kota Bandung, Kamis (20/11/2025).

Kedatangannya didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widiyasanti, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, dan dinas terkait.

Budi mengatakan, menjelang Natal dan Tahun Baru 2026, Kementerian Perdagangan (Kemendag) ingin memastikan stok dan harga pangan di pasar tetap terkendali.

Jangan sampai ada harga bahan pokok yang naik di atas rata-rata, atau ketersediaannya hilang dari pasaran.

"Saya bersama Ibu Kepala BPS dan wali kota melakukan pengecekan harga dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Tadi secara keseluruhan bagus," kata Budi ditemui seusai meninjau ke kios pedagang.

Ia mengungkapkan, sejumlah harga bahan pokok masih stabil. Beras SPHP dijual dengan harga normal yakni Rp 62.600. Daging sapi Rp 130.000 - Rp 140.000, dengan harga acuan Rp 140.000.

Ada kenaikan harga, tetapi Budi memastikan tidak signifikan dan masih terkendali. Harga cabai makin pedas dengan harga Rp 57.000, dan telur Rp 29.000.

"Tadi cabai ada yang naik Rp 57.000, ada juga yang harganya Rp 65.000, dan bahkan ada yang Rp 80.000 per kg," ucap dia.