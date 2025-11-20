Lengkap! Berikut Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini, 20 November 2025

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan kembali mencatat kenaikan pada perdagangan Kamis (20/11/2025).

Berdasarkan daftar harga terbaru dari laman logammulia.com emas batangan berbagai ukuran mengalami penyesuaian baik pada harga dasar maupun harga setelah dikenakan pajak PPh 0,25 persen.

Kenaikan ini sejalan dengan tren permintaan emas fisik yang cenderung stabil menjelang akhir tahun.

Untuk emas batangan reguler, harga dasar 1 gram tercatat sebesar Rp2.364.000, dengan harga setelah pajak mencapai Rp2.369.910.

Sementara ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.232.000 dan menjadi Rp1.235.080 setelah penyesuaian pajak.

Kenaikan harga juga terlihat pada ukuran besar, seperti 100 gram yang dijual dengan harga dasar Rp230.612.000 dan naik menjadi Rp231.188.530 setelah pajak.

Emas berukuran jumbo, seperti 500 gram dan 1.000 gram, masing-masing dipasarkan dengan harga dasar Rp1.152.320.000 dan Rp2.304.600.000.

Setelah pajak, harga keduanya menjadi Rp1.155.200.800 dan Rp2.310.361.500.