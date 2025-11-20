Sungai Citarum dan Cibeet Meluap, Ratusan Rumah di Karawang Terendam Banjir
jabar.jpnn.com, KARAWANG - Banjir mulai melanda ratusan rumah di daerah sekitar Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang akibat meluapnya dua sungai besar di daerah tersebut.
"Air sungai meluap karena curah hujan cukup tinggi selama beberapa hari terakhir," kata Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karawang, Kaming.
Ia menyampaikan, bencana banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur sejumlah titik di wilayah Karawang sejak Selasa (18/11) siang hingga Rabu pagi.
Kondisi itu mengakibatkan dua sungai besar, yakni Sungai Cibeet dan Citarum, meluap hingga merendam ratusan rumah warga di sekitar Telukjambe Barat, yang berdekatan dengan daerah aliran sungai.
Berdasarkan data Pemerintah Kecamatan Telukjambe Barat, banjir itu merendam sekitar 140 rumah warga yang tersebar di Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek terendam, Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat.
Ia mengatakan, warga yang terdampak banjir telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain itu juga masih ada warga yang bertahan di rumahnya.
Pihak BPBD Karawang mengimbau agar masyarakat mewaspadai banjir susulan, karena potensi hujan deras selama beberapa hari ke depan masih bisa terjadi.
Sementara itu, daerah di sekitar Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang merupakan salah satu daerah langganan banjir saat musim hujan.
Ratusan rumah di Karawang terendam banjir gegara luapan air Sungai Cibeet dan Citarum yang disebabkan hujan deras di daerah tersebut
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News