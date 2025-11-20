SIM Keliling Bandung Hari Ini Kamis 20 November 2025

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung membuka layanan SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM.

Hari ini atau Kamis (20/11/2025), layanan tersebut beroperasi di dua tempat, King's Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batununggal, Kota Bandung.

Baca Juga: Pemuda Asal Bandung Diduga Korban TPPO Sudah Diamankan di KBRI Kamboja

SIM Keliling Polrestabes Bandung hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang masa berlakunya habis.

Baca Juga: Tunggakan Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Depok Capai Rp185 Miliar

Sementara untuk layanan pembuatan SIM, warga tetap harus membuatnya di kantor Polrestabes Bandung.