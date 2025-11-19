Dirut Garudafood Hardianto Bagikan Tips Kepemimpinan untuk Ribuan Mahasiswa ITB

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktur Utama PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Garudafood), Hardianto Atmadja, membagikan pengalaman kepemimpinan dan transformasi bisnis, dalam kuliah umum bertajuk “Lead with Actions: Kepemimpinan Adaptif dan Tangguh di Industri Nyata” yang digelar di Institut Teknologi Bandung (ITB), Rabu (19/11/2025).

Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti ribuan mahasiswa lintas jurusan dan fakultas, baik yang hadir langsung di Aula Barat ITB, maupun yang mengikuti secara daring dari Kampus Jatinangor dan Cirebon, Jawa Barat.

Dalam pemaparannya, Hardianto Atmadja menekankan pentingnya kepemimpinan adaptif di tengah era digital yang penuh disrupsi.

Baca Juga: Pemuda Asal Bandung Diduga Korban TPPO Sudah Diamankan di KBRI Kamboja

Menurutnya, mahasiswa tidak hanya dituntut unggul secara akademis, tetapi juga mampu beradaptasi secara sosial dan profesional.

“Kepemimpinan bukan hanya soal posisi atau titel, namun tentang bagaimana seseorang mampu memberi arah dan makna di tengah perubahan. Pemimpin itu tidak hanya berbicara tentang visi, tetapi juga menunjukkan langkah konkret yang menginspirasi orang lain untuk ikut bergerak,” ujar Hardianto dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com.

Sebagai alumnus Fakultas Teknik Industri ITB, Hardianto juga menginspirasi mahasiswa untuk terus mengembangkan diri, dan siap menghadapi tantangan lintas industri dengan semangat kolaboratif, serta nilai-nilai keberlanjutan.

Baca Juga: Tunggakan Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Depok Capai Rp185 Miliar

Hardianto turut membagikan perjalanan panjang Garudafood, perusahaan asli Indonesia yang bermula dari bisnis keluarga di Pati, Jawa Tengah, hingga menjadi salah satu perusahaan publik terkemuka di Indonesia.

Di bawah kepemimpinannya, Garudafood mencatat pertumbuhan penjualan dan laba yang konsisten dan sehat hingga menembus lebih dari Rp 12 triliun pada fiscal year (FY) 2024.